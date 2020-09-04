فاجأت الفنانة السورية اصالة نصري متابعيها عبر حسابها على موقع انستغرام، والذي يتابعه اكثر من ثمانية ملايين، بحذف جميع صورها وفيديوهاتها دون الكشف عن السبب وراء ذلك.

وتعد اصالة من أكثر الفنانات نشاطا وتفاعلا على انستجرام من خلال خاصية ستوري التي تنشر من خلالها فيديوهات عفوية مع ابنائها.

وطرحت أصالة نصرى مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “اتحبنى” باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.

من ناحية أخرى أعلنت أصالة عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “لا تستسلم” وتعمل على الترويج له عبر نشر ابيات من كلمات اغانيه عبر حسابها على تويتر.