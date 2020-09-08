ردت الفنانة السورية اصالة على الحملة التي طالتها بعد اعجابها بتغريدة للفنانة للبنانية اليسا بطريقة غير مباشرة مستذكرة اولى اغانيها باللهجة الخليجية ومثنية على أهل الامارات.

وقالت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجه الخليجيّه كانت ( أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف .. ولاأنسى أوّل نجاح ولاأنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات”.

بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجه الخليجيّه كانت ( أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف .. ولاأنسى أوّل نجاح ولاأنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات #دبي #ابوظبي #الإمارات_العربيه_المتّحده — Assala (@AssalaOfficial) September 8, 2020

يأتي ذلك بعد تداول هاشتاغ #اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات على تويتر بسبب تغريدة للفنانة اللبنانية اليسا تحدثت فيها عن عشقها لفلسطين ووعن البلدان التي اقامت علاقات سلام مع اسرائيل واعجاب اصالة بهذه التغريدة.