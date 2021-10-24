أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء الجمعة، أول حفل غنائي لها في العراق وتحديداً على مسرح سندباد لاند حيث إنتشرت عدة صور وفيديوهات من الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

. وحرصت إليسا في بداية حفلها على إلقاء كلمة للعراقيين، أكدت فيها أنه من بين أمنيات حياتها هو أن تغني في بغداد وتحققت اليوم. وتابعت أن “شعب العراق يمتلك، طاقة عالية وأتمنى أن تعود الحياة للعراق، وأن يكون حفلها سهرة جميلة، وبداية لسهرات كبيرة خلال الفترة القادمة، وانبسطوا قدر الإمكان”، مؤكدة أن لديها ضعف تجاه الشعب العراقي بسبب تشابهه معها هي وبلدها في المعاناة .

واق من الرصاص

هذا وقد أثارت اطلالة اليسا في حفلها في بغداد الجدل حيث ركّز كثير من المتابعين على وجود طبقة أسفل الفستان عند منطقة البطن والظهر قيل إنها درع واقٍ ضد الرصاص.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أنّ إليسا ارتدت خلال الحفل درعاً واقياً للرصاص تم تصميمه خصيصا لها من قبل شركة ألمانية.

بينما رأى متابعون آخرون بأن النجمة اللبنانية ارتدت “مشدًا” للبطن لإخفاء الوزن الزائد، فيما لم تعلق النجمة اللبنانية على أي من هذه الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، كذلك لم تعلق على الأمر الشركة المنظمة للحفل.

الفستان الذي احيت به اليسا اول حفلاتها في بغداد من ماركة فالنتينو العالمية بقيمة 2890دولار ما يعادل اكثر من 4 ملايين دينار عراقي



ول درع الجوه من المانيا الله يعلم بيش pic.twitter.com/BNuV7uaQES — ذي قار الصمود (@DhiIraq) October 23, 2021

وأكد محبو الفنانة أن من حقها حماية نفسها لاسميا وأن الظروف في العراق ليست على ما يرام، لذلك من الطبيعي أن ترتدي درعًا واقيًا تحسبًا لأي موقف قد تتعرض له.