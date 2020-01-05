اطلالة مخيفة لـ رانيا يوسف في “دماغ الشيطان”

أعلنت الشركة المنتجة للفيلم “دماغ شيطان”، طرح هذا الفيلم 22 من يناير المقبل، بجميع دور العرض السينمائية، كما روجت الشركة عدد من الإعلانات الدعائية لبعض أبطال عمل الفيلم .

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وشارك في بطولة هذا الفيلم، عدد من نجوم الفن منهم، رانيا يوسف وسلوي خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، باسم سمرة، إخراج كريم إسماعيل، تأليف عمرو الدالي .

تدور أحداث الفيلم”دماغ الشيطان”، حول الظروف الاجتماعية التي تعيشها مصر في فترة ثورة 25 يناير، ونزول المستوي العام للدولة، وتسيطر حالة من الحزن والزعل علي جميع المصريين .

وقد نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لـ بوستر الفيلم، عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة مخيفة.