اعترافات سابقة تثير الشكوك.. فهل انتحرت الفنانة وئام الدحماني؟

توفيت الفنانة والإعلامية المغربية الشابة وئام الدحماني مساء الأحد الموافق 22 أبريل، إثر أزمة قلبية مفاجئة في مقر إقامتها بدبي، وذلك عن عمر يناهز 34 عاماً.

وفي آخر لقاء أجرته الفنانة الراحلة قبل وفاتها بـ 8 أشهر في برنامج “فبراير Tv”، تحدثت عن معاناتها والضغوطات الكثيرة التي تعرضت لها، والتي دفعتها للتفكير في الانتحار.

وئام قالت خلال اللقاء إن والدتها ساعدتها كثيرا ماديا ومعنويا ولكن في مقابل ذلك توجه لها العديد من الانتقادات أكثر من الجمهور ذاته خاصة وأن أشقاءها كبروا وأصبح الوضع يختلف عن الماضي، وهو ما دفعها لحظر جميع عائلتها على حساباتها لكي لا تمرض نفسيا بسببهم.

وأضافت أن المجال الفني يمرض الفنان لأنه معقد وبه الكثير من الضغوطات فالممثل عبارة عن مشاعر متحركة لأداء العديد من الشخصيات.

ولم تستطع تمالك دموعها وبكت كاشفة أن حياتها تحمل الكثير من الأزمات، وأنها وصلت إلى مرحلة التفكير في الانتحار بسبب الضغوطات التي تواجهها من عائلتها والمحيطين بها، ولكنها عادت لصوابها، واستعاذت بالله من الشيطان.