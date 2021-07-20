شنت مريم البسام، مديرة الاخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد، هجوما على الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي​ على خلفية إبداء حجازي رأيها في المقابلة التي أجرتها البسام مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

فقد كتبت أمل حجازي في تغريدة عبر حسابها على تويتر:”صراحة توقعت الأسئلة تكون اقوى كنت بفضل تكون عم بتحاوروا سمر ابو خليل يمكن من كتر ما اشتغلت باللوك نسيت كيف بحاوروا”.

فردّت مريم:”امل حجازي من ضمن النفاق الذي تحدثت ُ عنه آنفاً ، وأجبن من ان تسأل اي سؤال له علاقة بالخليج لانه مصدر عيشها. بنت العم ما بتعلّمي لحظة على مهنيتي . وانتي وكل العيلة الي حملتي اسمها بتعرف انو البسام يساوي .. القسام . بس تتخصصي سياسة بنبقى بنحكي هلق خليكي بفنونك . ” سلام””.

يا فصيحة السياسة كيف أبخ سما ضد الخليج !!كم لبناني يعيش بكرامة من الخليج هربًا من بطش قياداتك وسماسرة الإعلام! انا في الخليج #الامارات بسبب جهلكم وتعصبكم وفسادكم ولن اسمح لاولادي أن يتربوا في بلد تحكمه الثعالب واللصوص وأعود عندما نتخلص من كذبكم وخداعكم وطائفيتكم ونهش لحومنا https://t.co/94VlUueNoa — Amal Hijazi (@AmalHijazi) July 18, 2021

ثم ردت أمل:”يا فصيحة السياسة كيف أبخ سما ضد الخليج !!كم لبناني يعيش بكرامة من الخليج هربًا من بطش قياداتك وسماسرة الإعلام! انا في الخليج #الامارات بسبب جهلكم وتعصبكم وفسادكم ولن اسمح لاولادي أن يتربوا في بلد تحكمه الثعالب واللصوص وأعود عندما نتخلص من كذبكم وخداعكم وطائفيتكم ونهش لحومنا” .

كما أكدت أمل حجازي في تغريدة اخرى على ان الامارات هي منارة وفخر الدول العربية حيث كتبت: “اكيد بعطيك رأيي بكل صراحه…. الإمارات هي مناره و فخر الدول العربيه. بلد نعتز بانجازاته. و بعتقد انتوا بتوافقوني الرأي و كرمال هيك ابنه صاحب عملك وعائلتها بيعيشوا في الامارت و بيعرفوا انها بلد الخير”.

اكيد بعطيك رأيي بكل صراحه…. الإمارات هي مناره و فخر الدول العربيه. بلد نعتز بانجازاته. و بعتقد انتوا بتوافقوني الرأي و كرمال هيك ابنه صاحب عملك وعائلتها بيعيشوا في الامارت و بيعرفوا انها بلد الخير https://t.co/tXQfuLI8yo — Amal Hijazi (@AmalHijazi) July 18, 2021

كما تدخل الإعلامي ​جمال فياض​ وكان له رأياً أيضاً بما كتبته أمل حجازي عن أسلوب محاورة مريم، حيث كتب رداً ورد فيه:”كلكن صرتو خبراء إعلام وحوارات صحفيه؟ بس مساقبه عم تطلعوا متل تلميذ البروڤيه الخايب، اللي بينقل عن اللي جنبو عالعمياني، وبيطلع معو أنو هتلر حرر فرنسا بالحرب العالمية التالته من الإحتلال الروسي، اللي شنها على جمال باشا بالعلمين …”فجاوبته أمل على تعليقه:”كلكم * وليس كلكن يا ماجيستير باللغة العربية”.

كلكم * وليس كلكن يا ماجيستير باللغة العربية https://t.co/9uHLMMK378 — Amal Hijazi (@AmalHijazi) July 18, 2021