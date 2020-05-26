أعلن الإعلامي السعودي علي المشعل ارتباطه بفتاة اجنبية بطريقة رومانسية وذلك عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر علي المشعل صورة له ولحبيبته وسط المياه وقت الغروب فيما كان راكعا يطلب يدها وعلقت كاتبا “قالت نعم”.

كما نشر علي المشعل مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام بعنوان “- وداعاً للعزوبية لقد قالت نعم” استعرض فيه مقاطع منوعة له ولحبيبته.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي علي المشعل – المقيم في الإمارات – حصد شهرته عبر مجموعة قنوات “أم بي سي”، التي بدأ العمل معها منذ 2015، من خلال البرنامج الصباحي الشهير “صباح الخير يا عرب”، قبل أن يعلن استقالته نهاية عام 2019.