“يخلق من الشبهة أربعين” أو “فولة واتقسمت نصين”، تضرب تلك الامثال عادة مع الشبه الكبير بين الأشخاص، والذى تحقق بالفعل بين الفنانة ياسمين صبري ومجموعة من الصور لممثلة شابة صاعدة تُدعي “بسمة داوود” انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة، بعد مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة.

وبالتعريف عن الشابة التى تصدرت التريند لشببها الكبير بالنجمة ياسمين صبري، فهي ممثلة مصرية، شاركت خلال مسيرتها التمثيلية بعملين فنيين فقط، الأول لها هو دورها في فيلم «مطبعة الهرم»، بطولة حمدي الميرغني وعلي ربيع، والمخرج سامح عبد العزيز، إذ ظهرت به لشخصيتها الحقيقية كملكة جمال، والعمل الثانى لها دورها بمسلسل «ملوك الجدعنة» مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وتنوعت العبارات التي تدل على تشبيههم للفنانة بسمة داوود والفنانة ياسمين صبري، إذ نشر عدد من المتابعين صورا لها مع توجيه عبارة للفنانة ياسمين صبري معلقين «أنتِ معملتيش مسلسل السنة دي جايبلنا أختك»،

وعلّق الكثير من المتابعين على تلك المنشورات مؤيدين مدى التشابه بينها وبين الفنانة بسمة داوود التي تؤدي دور روان حبيبة سفينة السابقة في مسلسل «ملوك الجدعنة»، وعلق آخرون «شبهها جدا أنا افتكرتها هي في الأول، وأنا عمال أقول أنا شوفتها فين قبل كده هي فعلا أختها؟ ايه ده هي دي مش ياسمين صبري؟».

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مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجوم عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبدالعظيم، مريم أمين، عبدالرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث مسلسل ملوك الجدعنة في إطار الحارة الشعبية، حول صديقان تربطهما علاقة قوية جدا، يحاول رجل إعمال إفساد هذه العلاقة والتفريق بينهما، لكنه يفشل، ويقررا الإنتقام منه.

يُذاع مسلسل ملوك الجدعنة في تمام الساعة السابعة مساء عبر فضائية «MBC مصر»، عقب عرض برنامج «رامز عقله طار».

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