انتشر مقطع فيديو بكشل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للممثل السعودي ​مهند الحمدي​ وخطيبنه ​فرح مراد​ وهما يتجادلان حول علاقة الأبراج بشخصية الإنسان وإذا كان برجا الحبيبين يتوافقان أو لا.

فعلق الحمدي بأن برجه هو الدلو ولكن هذا ليس المهم ولا يكترث للأمر وقال :”أنا لما جيت أتزوج، والدك ما سألني عن برجي، ولا هو قالي عمي وش برجك”، لتجيبه خطيبته بأن برج والدها الحمل وأنهما لذلك اتفقا، فالحمل والدلو على علاقةٍ جيدة.



وحاولت خطيبة الحمدي إقناعه بوجهة نظرها من خلال حديثها عن قصة برج الدلو وعلاقته بالإله زيوس، ليبدأ الحمدي بالسخرية من الأمر، معلقا بالقول:” هذا أي فيلم، بنتفليكس موجود”، متسائلا عن سبب حب البنات للأبراج، وترد عليه خطيبته بأنها لا تحب الأبراج.

لكنه أنهى الخلاف في وجهات النظر بقوله :”هل من المعقول أن يكون مولود برج الدلو المولود في السعودية متشابها مع مولود برج الدلو في مكانٍ آخر مثل زيمبابوي، فقط لانتسابهما للبرج نفسه، لترد عليه فرح بأن الأمر نفسه ينطبق على القمر الذي من الممكن أن يؤثر على لبنان بسبب المد والجزر، وفي الوقت نفسه يؤثر على زيمبابوي بذات الفعالية، ليعلق الحمدي: “كل هذا وما تحبين الأبراج”.

إشارة إلى أن علاقة مھند الحمدي وفرح مراد كانا في البدء صديقين فقط وقد تعرفا على بعضھما في دبي، وكان الممثل السعودي ھو الذي أقبل على اعترافه بحبه لھا على الرغم من تعاملھما كأخوة في البدایة ثم تطورت المشاعر إلى أن وقعا في الحب.



