الأمير هاري وميغان ماركل لا يسمحان للأمير وليام وكيت ميدلتون بلقاء طفلهما.. والسبب!

نقل موقع Gala الفرنسي عن مصدر مقرب من الأسرة الملكية أنّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يرغبان في قضاء بضعة أيام وحدهما مع طفلهما، وأن على دوق ودوقة كامبريدج الانتظار إلى أن ينتقل الوالدان من قلعة ويندسور إلى مكان إقامتهما في فروغمور كوتادج، وبالرغم من مرور أسبوع على ولادة طفل الأمير هاري، لم يقم الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون بزيارتهما من أجل التعرف إلى الطفل الملكي الجديد.

وكان أومي سكوبي الخبير في شؤون الأسرة الملكية الخاص لدى موقع Harper’s Bazaar أعلن من خلال حسابه على موقع “تويتر”، أن وليام وكايت قد يقومان بزيارة وشيكة إلى ويندسور، لكن يبدو أن هذا لم يحدث حتى الآن، ما يثير ضجة كبيرة في أوساط متابعي أخبار الأسرة الملكية على مواقع التواصل.