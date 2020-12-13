حل الفنان المصري ” سمير غانم ” ضيفا مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” في برنامجها السيرة المذاع على قناة ” dmc ” .

وخلال الحلقة تحدث سمير غانم عن حياته الشخصية وكشف عن تفاصيل زيجاته الثلاثة .. وعن زوجته الأولى التي كانت صومالية الجنسية قال : ” بنت حلال أوي ست ظريفة وحبوبة وعيالها اتجوزوا دلوقتي ” .

وأشار إلى إنه تعرف عليها في أحد الحفلات حيث كانت بين الجماهير وشديدة الولع بسمير غانم واستمر زواجهما حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر .

وتابع عن زواجه الثاني قائلا : ” الجوازة التانية كانت كوميدي سهران عند الناس روحت لقيت نفسي متجوز .. كانت مسألة تحدي واحدة اتحدتها لو هو بيحيك يتجوزك كبرتها في دماغها ودماغي .. كنا أصحاب بس مش لدرجة الجواز .. فراحت مكلمة واحد صاحبها جاب المأذون واحنا قاعدين كانت الساعة 3 ونص ” .

وأضاف سمير غانم : ” فضلنا إسبوع متجوزين .. كان في تفاهم طبعا إنه الجوازة مش هتكمل فده سهّل الأمور .. هي طبعا ست عظيمة ربنا يديها الصحة وست تجنن بس ما دام مش بمزاجي أنا مكملناش ” .

واستكمل متحدثا عن زوجته الثالثة وهي الفنانة ” دلال عبد العزيز ” فقال : ” دي أسطورة لوحدها اللي نجح جوازنا لحد دلوقت إني مكنتش عاوز أتجوز .. دلال اللي نجحت الجواز هي ست مش سهلة وبتعرف تخطط مظبوط .. كانت بتحبني بس كنا أصحاب مش متجوزين فضلت كده كتير لحد ما أخويا مات فوقفت جنبي بجد واكتشفت إنها ست لا يمكن الاستغناء عنها فروحنا متجوزين وعلى طول جت دنيا ثم إيمي ” .

واستطرد سمير غانم عن صفات دلال عبد العزيز وإعجابه بها ودورها في حياته : ” كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة بس قمر .. وأنا حذرتها وقولتلها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة قالتلي ميهمكش فطلع كلامها مظبوط واكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لأني اتجوزت دلال هي فعلا من الستات اللي شخصيتها قوية لدرجة إني بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها ” .