الإعلامية لميس سلامة تشهد ضد العسيلي: شوفته بيحرج الجمهور أكتر من مرة.. راجع نفسك يا نجم

خسارة يا #عسيلي طريقتك في التعامل مع الناس في الحفلات والافراح هتخسرك كتير ولولا حب ناس ولولا الشخص ده تحديدا اللي انت أحرجته وكسرت بخاطره ماكنتش هتوصل للي وصلتله..انا واحدة من الناس اللي بتعشق أغاني عسيلي وبس شوفته بنفسي في كذا مناسبة ازاي بيحرج الناس وزعلت جدا ..راجع نفسك يا نجم واجبر بخاطر اللي حبوك وبيساندوك وفرحهم #محمود_العسيلي #العسيلي #عسيلي @esseily