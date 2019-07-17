الإعلامية لميس سلامة تشهد ضد العسيلي: شوفته بيحرج الجمهور أكتر من مرة.. راجع نفسك يا نجم

علقت الإعلامية لميس سلامة، على مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا للفنان محمود العسيلي، وهو يحرج أحد المعجبين، بعدما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير.

نشرت “سلامة” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات instagram، الفيديو الذي يظهر فيه لقطة إحراج العسيلي لهذا المعجب الذي طلب التقاط صورة معه، وكتبت عليه: “خسارة يا عسيلي طريقتك في التعامل مع الناس في الحفلات والأفراح هتخسرك كتير، ولولا حب ناس ولولا الشخص ده تحديدا اللي أنت أحرجته وكسرت بخاطره ماكنتش هتوصل للي وصلتله”.

تابعت: “أنا واحدة من الناس اللي بتعشق أغاني عسيلي، وبس شوفته بنفسي في كذا مناسبة إزاي بيحرج الناس وزعلت جدا، راجع نفسك يا نجم وأجبر بخاطر اللي حبوك وبيساندوك وفرحهم”.



