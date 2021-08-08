دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن الأضواء ، ومن بين هؤلاء الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب التي ظهرت مؤخرًا والدتها التي لا يعرفها الجمهور.

حيث نشرت نشرت “ياسمين”، صورة لوالدتها، عبر موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام)، ليتفاجئ الجمهور بجمالها الشديد ومظهرها الشبابي برغم عمرها الكبير، أرفقت الإعلامية تعليق على صورة والدتها قائلة :”سكر علي مربي.. ماما”.

جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب نشرت سابقًا صورة لوالدتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي في حمام السباحة، ومرتدية المايوه الشرعي “البوركيني“، وعلّقت الخطيب على الصورة قائلة: “إحنا نقفل ترند البوركيني على كده!” ، وذلك تعليقًا على أزمة التنمر التي تعرضت لها، ابنة الدكتورة هبة قطب

كما نشرت “ياسمين” سابقًا جلسة تصوير لها بصحبة والدتها والتي نالت إعجاب الجميع لجمال ياسمين الموروث من والدتها، كما أكد البعض على الشبه الكبير الذي يجمعهما خاصة في لون العينين الزرقاء والبشرة الفاتحة.

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هذا وقد فاجأت المذيعة المصرية ” ياسمين الخطيب ” جمهورها بخبر مفاجئ وسار عبر خاصية الإستوري على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام إذ نشرت صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص معلقة عليها “لقيت الطبطبة”.

ومازالت هوية من معها في الصورة مجهولة حتى الآن حيث اكتفت بهذه الصورة فقط للإعلان عن هذا الحدث دون إضافة أي تفاصيل أخرى أو الإشارة إلى أحد ، وبالفعل أثار هذا الخبر الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة ارتباطها وهل هو فنان مشهور وغيرها من التساؤلات التي تنتظر إجابة

من هي ياسمين الخطيب

ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات “المطبعة المصرية” ، ومؤلف كتاب “الفرقان” الذي أثار ضجة كبيرة.

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