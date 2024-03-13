انتاب جمهور الإعلامي عمرو الليثي حالة من القلق عليه، بعد إعلان تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ونقله للمستشفى، بعد تصويره إحدى حلقات برنامجه “واحد من الناس“، هذا البرنامج الذي يتابعه شريحة كبيرة من الجمهور، وذلك بسبب اهتمامه بتسليط الضوء على الأعمال الخيرية، واستضافته مجموعة كبيرة من النجوم.

إصابات عمروالليثي

وذكر الدكتور عمرو الليثي في تصريحات محليّة أنه خرج من المستشفى مضيفًا أنه تعرض إلى إصابات إثر سقوطه في حفرة، استلزمت 15 غرزه في الرجل الشمال وكسر في الضلع اليمين وكدمات في الظهر.

الحالة الصحية لعمرو الليثي

وحرص عمرو الليثي على أن يطمئن محبيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لهذه الوعكة، إذ قال في تصريحاته : الحمد لله على كل حال، حالتي تحسنت وغادرت المستشفى بعد أن خضعت لـ 15 غرزة، وكسر في الضلع اليمين، وكدمات في الظهر.

من هو عمرو الليثي؟

اسمه بالكامل هو عمرو ممدوح فؤاد الليثي الكناني، وهو صحفي وإعلامي مصري الجنسية، وكان في وقت سابق مستشار لرئيس مصر، كما كان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس الأسبوعية:

وُلد عمرو الليثي في 30 يوليو عام 1970 في مدينة الإسكندرية بمصر.

كما درس الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وحصل على ماجستير في الإعلام من جامعة لندن في بريطانيا.

عمل عمرو الليثي في العديد من البرامج التلفزيونية المصرية والعربية.

ومن بينها برنامج “بوضوح” الذي كان يستضيف فيه شخصيات مهمة في المجتمع المصري والعربي.

ومن بينها برنامج “بوضوح” الذي كان يستضيف فيه شخصيات مهمة في المجتمع المصري والعربي. وقد تولى العديد من المناصب الهامة في حياته الإعلامية، ومنها منصب نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وكذلك منصب مدير عام اتحاد الاذاعات الإسلامية، بالإضافة إلى أنه نال جائزة اليونسكو في التنمية البشرية.

برنامج واحد من الناس

وفي جانب آخر، يقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامجه الشهير “واحد من الناس” خلال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة الحياة، ويشهد البرنامج أكبر وأضخم جوائز، وحلقات خاصة لتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل.

ويذاع برنامج “واحد من الناس” طوال أيام شهر رمضان قبل الإفطار مباشرة على شاشة قناة الحياة.

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