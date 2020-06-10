خطفت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري الانظار بعد نشرها مقطع فيديو راقص جديد لها عبر حسابها على تطبيق تيك توك.

وظهرت ماهلاغا في الفيديو بملابس مثيرة وهي تلاعب كلبها وتقبله قبل ان تقدم وصلة رقص قصيرة وعلقت كاتبة ان الكلب رقض ان يرقص.

وقد خطفت ماهلاغا، والتي يتابعها عدد من العرب، انظار محبيها والذين اشادوا بجمالها حيث وصفها الكثيرون بـ “الملاك” و “القمر”.

يُذكر أن الإيرانية ماهلاغا جابري لقبت بـ”أجمل نساء الأرض”، لجمالها الشديد، وهي تعيش في أمريكا وتبلغ من العمر 30عاماً، ودخلت عالم الأزياء عالم 2005.