نشرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد صورة لمذيعة النشرة الجوية في قناة رؤيا الاردنية قائلة ان ترشحها للانتخابات يغير صورة المرأة في الانتخابات.

فقد علقت فجر السعيد على الصورة كاتبة: “يمدي أحول قيدي الخامسه عشان اصوتلها.. نجاحها يغير صورة المرأه الكويتي البرلمانيه في العالمً… صوتوا لها وانشروا الفرح في البرلمان القادم”.

يمدي أحول قيدي الخامسه عشان اصوتلها.. نجاحها يغير صورة المرأه الكويتي البرلمانيه في العالمً… صوتوا لها وانشروا الفرح في البرلمان القادم pic.twitter.com/zTxkwKg76o — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) September 24, 2020

هذا وقد نفت نجود القاسم ما يتم تداوله عبّر مواقع التواصل الإجتماعي حول خوضها للانتخابات النيابية القادمة.

وأكدت نجود القاسم عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي عدم خوضها للإنتخابات النيابية القادمة: “لكل شخص عم يسألني بحب أحكيلكم انه هذا الخبر غير صحيح”.