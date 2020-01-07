الافراج عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

ذكرت وسائل اعلام لبنانية انه تم الافراج، اليوم الثلاثاء، عن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في قضية قتله شخص اقتحم منزله.

وفي التفاصيل، فقد قررت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت الإفراج عن الدكتور فادي الهاشم بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاَ مشروعاَ عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

يذكر ان محامي عائلة الفنانة نانسي عجرم الاستاذ غابي جرمانوس كان قد نفى في مداخلة هاتفية مزاعم عائلة القتيل بأنه كان يعمل في منزل نانسي عجرم مؤكدا انه لا يوجد اي معرفة شخصية به.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>