لازالت الانتقادات تلاحق الفنانة المغربية دنيا بطمة بسبب خضوعها للتجميل، حيث نشرت، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، صورا جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بملامح مختلفة نتيجة التعديلات الأخيرة التي أجرتها.

ونشرت بطمة بعض الصور من حفل نُظّم يوم الثلاثاء، على شرف شقيقتها ابتسام، كونها احتفلت بزفافها مؤخرا من فؤاد قبيبو.

وتعرضت دنيا بسبب هذه الصور لسيل من الانتقادات، حيث اعتبر بعض متابعيها أنها “أفسدت ملامحها بالتجميل، وأنها بالغت في زيارة عيادات أطباء التجميل”.

يذكر أن الفنانة دنيا بطمة قد زارت، الأسبوع المنصرم، عيادة أحد أطباء التجميل بمراكش، حيث خضعت لبعض التعديلات في وجهها، كنفخ شفتيها ووخديهاععععممخ، تعديل شكر فكها، وحقن التجاعيد حول عينيها وعلى جبهتها بـ”البوطوكس”.

على الصعيد الفني، تستعد دنيا بطمة لطرح اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “حب المصالح” والتي قالت في بوست ترويج لها “بعد اللي مريت فيه بأزمتي.. ميكن تسمونها أزمة لكن انا اسميها درس في الحياة.. علمتني اني اكون جبل وما يهزني ريح وعلمتني انه الصديق وقت الضيق مجرد كلام بس في ناس تحبك من قلب وفي ناس تصاحبك فقط حب مصالح”.