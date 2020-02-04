البحرينية شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس!

فاجأت الفنانة البحرينية شيماء سبت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن عقد قران أختها شذا سبت اليوم.

فقد كتبت أبرار في تغريدة عبر حسابها عللاى تويتر: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ألف مبروك عقد قران أختي شذا سبت وربي يهنيك ويسعدك ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق”.

الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات الف مبروك عقد قران اختي #شذى_سبت 💍

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بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما على الخير❤️ pic.twitter.com/ydXKFkG4jS — أبرار سبت Abrar Sabt (@abrarsabt7) February 3, 2020

كما أضافت شيماء سبت في تغريدتها: “أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني وتمنع كلماتي من التدفق لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني وكلماتي تتراقص طربًا نبضات قلبي”.

كما نشرت شذا سبت لقطات من عقد قرانها على حسابها بموقع إنستغرام، وحرصت على إخفاء اسم الزوج ولم تكشف أي معلومات عنه، مكتفية فقط بإعلان زواجها، وعلقت على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني ما شاء الله تبارك الرحمن”.

وأضافت: “ما شاء الله .. سبحان الله .. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. الحمد لله .. الله أكبر .. استغفر الله العظيم .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر .. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين”.