أشعلت الفنانة المصرية إنجي المقدم السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها خلال عرض فيلم وماعا جوليا بـ مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت انجي بجمبسوت ابيض كب بدون بطانة علي خصرها يكشف بطنها واعتمدت تسريحة شعرها المعتادة

إنجي المقدم بـ جمبسوت جرئ

كما نسقت انجي، مجوهرات كانت ترتديها وهو التي جاءت باللون السيلفر وهو الذي ناسب لون حقيبة اليد التي كانت بحوزتها في المهرجان

أثارت انجي، حالة من الجدل الكبير، وذلك الأمر جاء بسبب إطلالاتها الأولى، والتى أثارت ضدها رود الأفعال الغاضبة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية .

إطلالة إنجي المقدم في مهرجان الجونة

أحدث لقاءات إنجي المقدم

خلال حوارها مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، كشفت الفنانة إنجي المقدم عن تفاصيل دورها في مسلسل “ريفو”، بالإضافة إلى حديثها عن أعمالها المقبلة وخطوات تطويرها من نفسها استعداداً لأي أعمال مقبلة.

وعن مسلسل “ريفو” قالت إنجي: “كانت جميلة واتكلمنا فيها عن العوامل النفسية اللي تقدر تغير في مجتمعنا بالشكل الإيجابي”.

وبشأن أعمالها المقبلة، قالت: “الفترة دي معنديش أعمال جديدة لكني باستعد بتطوير نفسي للي جاي وبلعب رياضة، واشتغل على نفسي وأقعد مع أولادي”.

آخر أعمال إنجي المقدم

يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم ظهورها كضيف شرف بمسلسل “حرب” الذي عرض عام 2023، كما شاركت قبله في فيلم “11:11” من إخراج كريم أبو زيد، وبطولة إياد نصار، غادة عادل، عمر الشناوي، ونور إيهاب وغيرهم.

وأيضا مسلسل “راجعين يا هوى” من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، وفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وهدى المفتي، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، نور النبوي، وتميم عبده، وصفاء الطوخي، وغيرهم.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »