البوم جديد لـ فضل شاكر بعنوان “يلا مع السلامة”

أعلن الفنان اللبنانى محمد شاكر، نجل المطرب اللبنانى فضل شاكر، عن طرح أحدث ألبوم لوالده، للجمهور، قريبًا، والذى كشف عن اسمه، حيث يحمل الألبوم الجديد للفنان فضل شاكر، اسم “يلا مع السلامة”

وقال محمد شاكر، “يلا مع السلامة قريبًا.. كلمات محمد رفاعى، ألحان وليد سعد، توزيع على أباظة.. محمود رمزى”، كما نشر صورة بوستر الألبوم، التى ظهر فيها الفنان فضل شاكر، مرتديًا ملابس باللون الأسود، ومدون فى أسفلها اسم الألبوم.

ويذكر أنه فى يوليو الماضى، كان قد أعلن فضل شاكر، عن طرحه ألبوم، قريبًا، حيث قال – حينها – “فضل شاكر قريبا.. ألبوم”، وأمس الأحد، نشر محمد شاكر، مقطع فيديو، يجمعه مع والده، وهما يغنيان “رجعت الشتوية” للمطربة فيروز، وسط حفاوة كبيرة من جمهورهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد غياب كبير للفنان فضل شاكر، دام لسنوات