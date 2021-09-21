تصدّر اسم النجمة التركية الشابة هاندا أرتشيل Hande Erçel مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اختارتها مجلة Glamour العالمية، أجمل امرأة في عام 2021، إذ تمتلك ملامح رقيقة وناعمة، بالإضافة إلى الكثير من المعجبين، الذين عبّروا عن بشدّة عن استحقاق نجمتهم المفضلة لهذا اللقب المميز.

وسبّب هذا الإعلان ضجة بين الجمهور وتباينت آراؤهم بين مؤيد لاختيار أرتشيل كصاحبة أجمل وجه هذا العام وبين من رفض الأمر واعتبر أن جمالها ناتج عن عمليات تجميل خضعت لها في السنوات القليلة الماضية.

ولم يقف الأمر عند الجمهور بل اتجهت العديد من المواقع المتخصصة بالمشاهير للبحث عن سر جمال وجه الممثلة التركية صاحبة الـ28 عاماً، وتوصلت إلى أنها تتبع روتيناً خاصاً للجمال والعناية بالبشرة، مثل شرب كميات كبيرة من الماء يومياً، للحفاظ على جمال بشرتها، ورطوبة جسمها.

وأشارت إلى أن أرتشيل تبدأ يومها بالتمارين الرياضية، وتقوم بتوثيق هذه اللحظات عبر صفحتها بموقع إنستغرام.

كما أوضح موقع letshanghere الذي يهتم بالجمال والصحة أن أرتشيل تأكل بشكل صحي، وتقوم بعمليات تنظيف للوجه، وإزالة الجلد الميت يومياً، من خلال استخدام أقنعة الوجه المختلفة، إضافة إلى ترطيب الوجه بماء الورد، الذي يساعد على إزالة الأوساخ والبقع من الوجه.

وتعد هاندا إحدى الفنانات الصاعدات في الفترة الأخيرة، وتجاوزت شهرتها تركيا، ولديها 24.5 مليون متابع من مختلف بلدان العالم.