كشف الفنان ” محمد رياض ” في تصريحات صحفية له عن تطورات الحالة الصحية للفنان ” محمود ياسين ” والد زوجته الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” .

فأشار محمد رياض إلى أن الحالة الصحية لمحمود ياسين جيدة ويتحسن وإنهم يتمكنوا بالوقت الحالي من زيارته من حين لآخر بعد أن كانت الزيارة غير مسموح بها في الفترة الماضية .

كما أكد على إنه لا صحة للشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول وفاة محمود ياسين أو تدهور حالته الصحية والتي تسببت في حزن شديد له ولأسرته .. وأضاف أن نقابة المهن التمثيلية تسير في إجراءاتها القانوينة لملاحقة مروجي تلك الشائعات .

وعلى جانب آخر خرجت أيضا الفنانة رانيا محمود ياسين بتصريحات لها مؤكدة على أن والدها بخير وحالته مستقرة حاليا .

وتابعت متسائلة : ” حقيقة أنا مش عارفة هو مفيش غير محمود ياسين اللي بيمرض في مصر .. أنا بطالب أي شخص يكتب معلومة عنه أن يتأكد وياريت منصدقش أي معلومات على السوشيال ميديا ” .