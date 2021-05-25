خرج الفنان ” شريف دسوقي ” بمنشور له فجر اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” لطمأنة محبيه ومتابعيه على حالته الصحية وذلك بعد الإعلان عن إجرائه لعملية جراحية وبتر قدمه .

فكتب شريف دسوقي في منشوره قائلا : ” قدر الله وما شاء فعل .. الحمد الله على كل شيء ” .

وكانت الفنانة ” بدرية طلية ” قد كشفت في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل الإصابة والعملية الجراحية التي خضع لها شريف دسوقي مساء يوم الإثنين الماضي على إثرها .

فقالت بدرية طلبة أنه قد أصيب بإصابة في قدمه اليسرى أثناء تصويره لفيلم ” وقفة رجالة ” واكتشف الأطباء أن دسوقي يعاني من مرض السكري في مرحلة متقدمة ويعاني أيضا من الإصابة بقدم سكري .

وأضافت بأن حالة الجرح كانت قد تفاقمت وساء بشكل كبير وهو الأمر الذي اضطر الأطباء إلى بتر قدمه من أسفل ركبته .. وأكدت على أن الفنان شريف دسوقي بحالة مستقرة في الوقت الحالي بعد إفاقته من المخدر الذي حصل عليه .