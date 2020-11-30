بعد تداول صورة تجمع كلا من الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” إيمي سالم ” على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وخروج تعليقات حول وجود علاقة عاطفية بينهما خاصة بعد ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين الفنانة ” دينا الشربيني ” .

وبالبحث في أصل تلك الصورة وجد إنها ترجع إلى احتفال الهضبة بعيد ميلاده الماضي والتي شاركت إيمي سالم في حضوره والتقطت هذه الصورة به بالإضافة إلى صورا تجمعها بعمرو دياب ودينا الشربيني .

خرجت إيمي سالم بمنشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تضمن مجموعة من الصور لها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” الصمت أعلى بأبعاده الخاصة ” .

وهو ما اعتبره المتابعون بأنها تشير من خلال هذا التعليق إلى عدم رغبتها في الرد على تلك الإشاعات واكتفائها بالصمت .