نشرت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” إبنة الفنان الراحل ” سمير غانم ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنعي من خلاله وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر ناهز ال 84 عاما .

وتضمن المنشور صورة لعائلة الفنان سمير غانم كتبت إيمي في تعليقها عليها : ” الله يرحمك يا حبيبي يا أغلي الناس وأحن الناس .. ربنا يرحمك وينور قبرك ويثبتك عند السؤال .. ربنا يرحمك برحمته يا أحسن وأغلي وأحن الناس .. ياللي مش هنشوف حد فحنيتك ولا طيبتك ولا روحك ” .

وتابعت : ” الله يرحمك يا حبيب العمر ويشهد ربنا إنك كفيت ووفيت وعلمتنا وربتنا أحسن تربية وإنك ما قصرت في حاجة .. الله يرحمك يا روحي وعقلي وقلبي وكل ما ليا في الدنيا .. يشهد ربنا إنك راعيت ربنا فينا .. الله يرحمك يا أغلي ما عندي .. الله يرحمك يا نور عيني الله يرحمك يا بابا وكل ما ليا الله يرحمك ” .