وجهت الفنانة السورية ” جومانا مراد ” منشورا لمتابعيها ومحبيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في التعليق الأول لها بعد وفاة إبنتها ديانا .

وقدمت جومانا مراد من خلال هذا المنشور الشكر لكل من واساها وقدم لها ولزوجها ” ربيع بسيس ” التعازي في وفاة طفلتهما التي رحلت عن عالمنا الإسبوع الماضي .

فكتبت قائلة : ” نتقدم أنا وزوجي ربيع بسيسو بخالص الشكر والتقدير لكل الناس التي قامت بتعزيتنا في وفاة إبنتنا الحبيبة ديانا ربيع بسيسو سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ” .

وتابعت جومانا : ” وكل الشكر لكل من دعا لنا بظهر الغيب وتبقى إرادة الله فوق كل شيء والحمد لله على قضاء الله وقدره حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ” .