أجرى المخرج ” مجدي الهواري ” مقابلة مع برنامج ” The insider ” تحدث من خلالها عن الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطه بالفنانة ” أنغام ” .

فأشار مجدي الهواري خلال اللقاء إلى أنه تجمعه علاقة صداقة وأخوة مع أنغام منذ سنوات طويلة إلى جانب حبه لها كفرد من جمهورها واصفا ما تردد عن ارتباطهما بأنه شئ سخيف .

وعلق على ذلك قائلا : ” أنغام أختي وصاحبتي من زمان جدا واحنا فوق مستوى الإشاعات لأن في صلة كبيرة جدا زمالة وصحوبية وأخوة وأنا big fan ” .

وتابع مجدي الهواري : ” ولما بكتب أنا بحب أنغام فأنا Big fan ودي حاجة مفهومة ومش محتاج نكبر الموضوع .. وده سخيف إن يطلع يتقال حاجة زي كده ” .