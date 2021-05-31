خرجت الفنانة ” هالة صدقي ” للتعليق في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام على مطالبة زوجها ” سامح سامي ” لها في بيت الطاعة .

وتضمن المنشور صورة لإنذار الطاعة الذي تلقته وكتبت هالة صدقي ساخرة في تعليقها عليها : ” خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه .. وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line ” .

وتابعت قائلة : ” استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية .. بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا .. مقوله غراب البين طلعت كذب .. مفيش فراق ولا حاجة بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة .. المسخره بعينها ” .