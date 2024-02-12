أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع بعد الكشف عن عودتها للمرة الثالثة الى طليقها حسام حبيب بعد انفصالهما منذ فترة قصيرة.

تصدرت شيرين عبد الوهاب مواقع البحث علي منصات السوشيال ميديا وذلك بسبب تكرار عودتها وطلاقها من حسام حبيب.

تعليق شيرين عبدالوهاب

من جانبها، ردت شيرين عبد الوهاب، على أنباء عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر 5 سنوات.

المطربة شيرين عبدالوهاب

حيث قالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية : “الجواز والطلاق أساسه الإشهار فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلنا قبل كده طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس”.

الطلاق الأول

يذكر أن الطلاق الاول وقع عندما خرجت شيرين عبد الوهاب وقتها عن صمتها مؤكدة انها تعرضت الى أزمة نفسية صعبة بسبب حسام حبيب وقامت بحلق شعرها وتسبب فى ادمانها للمخدرات وهو الامر الذى نفاه تماما حسام حبيب كما تم احتجاز شيرين عبد الوهاب فى إحدى المستشفيات لعلاج الادمان ولكنها دعت عدد من محبيها والمقربين منها ان يساعدونها فى الخروج من ازمتها وحدث وقتها الطلاق.

لم تستمر الأزمة طويلا بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حتى تقرر العودة له مرة أخرى ليتزوجا مجددا بعد سلسلة من الازمات التى نشبت بينهما وبعد قرارها بالتنازل عن جميع القضايا التى رفعتها عليه بسبب استيلائه على اموالها كما ذكرت أحد بيناتها.

الطلاق الرسمي

الطلاق الثاني حدث عندما أعلنت شيرين عبد الوهاب عن طلاقها رسميا من حسام حبيب وكشف موقع الجرس اللبنانى عن تفاصيل جديدة فى قصة طلاقهما والتى تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.

واتضح أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية، ووصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته تماما.

أغنية شيرين الجديدة

على الجانب الآخر كانت شيرين قد طرحت أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “الدهب” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تتعاون شيرين عبد الوهاب في الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين ، وتوزيع موسيقي تومزا.

تعتبر هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.

تفاعل الجمهور مع الاغنية ونالت إعجاب عدد كبير من جمهورها.

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