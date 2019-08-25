الجزائرية حسينة أوشان تعلن مغادرة قناة الجزيرة وترفض الكشف عن الاسباب!

أعلنت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، اليوم الأحد، مغادرتها قناة الجزيرة القطرية في الدوحة دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة بعد 5 سنوات من العمل بالقناة القطرية.

وألمحت المذيعة الجزائرية إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة القطرية في المرحلة المقلبة.

بعد نحو ٥ سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب اعتذر لأني لا اشعر برغبة في استعراض تفاصيل ماحدث اقله في هذه المرحلة .. فقط اود ان أقول ختاما ان الحياة تحدث عندما نختار .. — حسينة اوشان (@hassinaouch) August 24, 2019

وقالت أوشان في تغريدة عبر تويتر ”بعد نحو ٥ سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة .. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار“.

يذكر ان حسينة أوشان عملت في قناة العربية كمذيعة أخبار ومقدمة لبرنامج من العراق عام 2007، وفي 2010 قدمت فقرة إخبارية عن انتخابات مجلس النواب العراقي 2010 وفي العام 2012 انضمت حسينة إلى قناة سكاي نيوز عربية كمذيعة أخبار ومقدمة للبرامج، ثم إلى قناة الجزيرة عام 2014.