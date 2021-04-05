احتفى الفنان الإماراتي حسين الجسمي بموكب المومياوات الذي شهدته مصر أخيراً. ولهذه الغاية نشر عبر حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة التُقطت خلال الحفل الكبير وأرفقها بالتعليق: “يا حتة من قلبي، مصر”.

واللافت كان رد فعل المتابعين، وخصوصاً المصريين منهم الذين أثنوا على الجسمي، ومما جاء في تعليقاتهم: “وانت في قلب كل مصري” و”والله انت اللي حته من قلبنا يا استاذ حسين” و”دا حضرتك اللى جزء من قلب كل مصري” و”والنعمه انت اللي حتة من قلبنا” و”أحلى قلب” و”اللي بقيت حته مننا مصري زيّنا”.

ويُشار إلى أن الجسمي بقي موضع تنمّر وسخرية لسنوات حيث اعتبر الكثيرون أن إعلان حبّه لأي بلد يجلب إليه النحس ويدل على أن مكروهاً سيحدث فيه.

ويُذكر أن آخر حملات التنمّر التي طاولته كانت إثر وقوع انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في 4 آب/ أغسطس من العام 2020. وحينها تنبّه المتابعون الى أن الجسمي نشر بتاريخ 2 آب (أغسطس) تغريدة كتب فيها: “بحبّك يا لبنان لتخلص الدني”. وسخر بعضهم من ذلك، لافتين إلى أن محبّة الفنان لأي شخص أو مكان فأل شؤم.