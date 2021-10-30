اعادت الفنانة شمس الكويتية نشر بعض الصور التي سخرت من اطلالتها في حفلها الذي قدمته في مهرجان بابل في العراق.

وعلقت شمس الكويتية على الصور كاتبة: “هذي وجهة نظر فانزي في اللوك حق شمس_الاولى_في_بابل حسبي الله ونعم الوكيل”.

هذي وجهة نظر فانزي في اللوك حق #شمس_الاولى_في_بابل حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/3K5rIA8u95 — #شمس (@shamsofficial) October 29, 2021

فيما ردت على احد متابعيها الذي سألها: “شمس جميله قلبا وقالبا.. قلما نجد شخصيه كشخصيتك مثقفه ذكيه لبقه وسريعة البديهيه. هل اصولك عراقيه؟” قائلة “ليش شفيهم الكويتيين والسعوديين”.

ليش شفيهم الكويتيين والسعوديين — #شمس (@shamsofficial) October 29, 2021

وكانت الفنانة ​شمس الكويتية​ قد تصدرت الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تداول رواده فيديو يظهرها ترقص رقصة عراقي.

وظهرت شمس في الفيديو وهي تتوجه للفرقة الموسيقية بأن يعزفوا لها، قائلة: “معزوفة”، فترقص شمس على أنغامها وهي على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو وأثار إعجابهم، كما تداولوا مقاطع فيديو أخرى من الحفلة تظهر فيها مناشدة رئيس الوزراء بمعالجة شخص مصاب في مرض السرطان يدعى احمد، وعلق متابع عليه: “شكرا جزيلا لمشاعركِ ولوقفتك وهذا الامر ليس بجديد عليكِ”.