الجمهور يسخر من محمود العسيلي في يوم ميلاد خطيبته.. والأخيرة تحتضنه وتقبله

احتفل الفنان محمود العسيلي على حسابه الخاص في “إنستغرام”، بعيد ميلاد خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، التي أعلن خطبته عليها نهاية تموز (يوليو) الماضي، بإحدى القرى في الساحل الشمالي، حيث نشر عدة صور ظهر خلالها رفقة خطيبته وقد احتضنته وقبلته على خده خلال تواجدهما في أحد الأماكن بباريس.

العسيلي علق كاتبًا: “عيد ميلاد سعيد لمنقذة حياتي، رفيقتي في الحياة، قلب حقيقي ونقي مليء بالأمل والسعادة، مليئة بشرايين الحياة التي تمتد إلى الآخرين.. عيد ميلاد سعيد للمرأة التي أفتخر بها، سيدتي القوية، ضهر حقيقي مابيتكسرش.. لقد كان عامًا سعيدًا لأنك كنتي هنا، على أمل سنوات كثيرة قادمة إن شاء الله.. أحبك”.

ولم يسلم العسيلي من سخرية الجمهور كالعادة في الفترة الأخيرة حيث ظهر في إحدى الصور وقد رفع بنطاله بشكل أهر ساقيه وحذاءه من أسفل، وهو ما دعا عدداً كبيراً من الجمهور يتندر عليه إذ قال له أحد المتابعين: “أنت لو نازل البحر مش هترفع البنطلون كده”.

