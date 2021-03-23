نشرت الفنانة المصرية القديرة إسعاد يونس، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جمعت ابنها وابنتها الشابين وأرفقتها بالتعليق: “نصين قلبي اللي بيكملوا بعض، ولادي”.

ولفت هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين أثنوا على جمالهما كما قارنوا بينهما وبين والدتهما. وفيما رأى البعض أنهما ورثا بعض ملامحها، أشار آخرون إلى أنهما لا يشبهانها أبداً. كما لفتوا إلى أن ابنها يشبه الفنان المصري محمد حماقي إلى حد كبير.

ومما كُتب في التعليقات: “قمرات شبهك ماشاء الله عليهم” و”فعلاً فيه ملامح من حماقي” و”حماقي ابنك ازاي؟” و”ولله افتكرت ابنك حماقي وبنتك نسخه منك” و”بنت حضرتك شبهك أوي ربنا يخليهم ويحفظكم جميعاً”. وحققت الصورة أكثر من 75 ألف إعجاب.

ويُشار إلى أن ابنَيّ إسعاد يونس هما ثمرتا زواجها من رجل الأعمال علاء الخواجة، علماً أنه تزوج أيضاً الفنانة شريهان، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف كبير بين الفنانتين لم ينتهِ إلا مع إعلان إصابة شريهان بالسرطان حيث وقفت إسعاد إلى جانبها وقدّمت لها الدعم. ويُذكر أن لشريهان والخواجة ابنة هي تالية التي ولدت في العام 2009.



