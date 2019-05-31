الجمهور ينتقد علي العلياني في “مجموعة إنسان”.. ويفتقد نيشان

أثار برنامج “مجموعة إنسان” من تقديم الإعلامي علي العلياني حالة من الجدل بين المتابعين، حيث وصف الكثير منهم الجزء الجديد بأنه ضعيف وباهت على مستوى الإعداد والحوار بالرغم أن البرنامج في جزئه الثالث، ربما حقق المشاهدة المطلوبة كونه استضاف العديد من أهم النجوم في الوطن العربي، والتي تعرض أعمالهم على فضائيات مهمة بينها (أم بي سي)، لكن بحسب المتابعين تكاد لا تمر حلقة إلا وينحدر مقدم البرنامج علي العلياني نحو “سقطة” ما.
عن ضعف المذيع #علي_العلياني في برنامج #مجموعه_انسان على #MBC مقارنه بين سوالف حريم وعمق يضيفه الفنان السوري اللي كل وزنه ثقافه #سلوم_حداد.. هنا تفاصيلي https://t.co/A335pztXR0 pic.twitter.com/Fkg8AHDLwX
— 🇰🇼Laila Ahmad ليلى احمد (@lailaaahmad) May 20, 2019
ولفت انتباه بعض المتابعين أيضًا التواجد السوري الواضح هذا الموسم في البرنامج، وتمثل في النجم سلوم حداد بالرغم من أن القناة لا تعرض أياً من أعماله، لكنها دفعت له بدلاً مالياً مغرياً للموافقة على الظهور وكان حضور حداد كان طاغياً على بحث العلياني، فقد بدا علي ضعيفًا بأسئلته، وكأنه لم يحضر للحلقة جيداً، وذلك خلال حديثه عن مسلسل “عندما تشيخ الذئاب”، سأله المقدم عن الحقبة الزمنية التي يتطرق إليها العمل الدرامي، بالرغم من أن هذه المعلومة هي الأكثر وضوحاً في المسلسل الذي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
قديش سخيفة وضيعانة @mbc1 وقديش سخيف هالبرنامج #مجموعة_انسان ومذيع البرنامج الفاشل #علي_العلياني فاهمين النجاح غلط بيركزو ع الحركشة والفتن بين الفنانين ويطلعو فديوهات قديمة ومشاكل قديمة بين الفنانين حتى يجيبو رايتينغ وفيوز .الله يرحم ايام برامج #نيشان انا والعسل وأبشر وغيرن..👎.
— مشاهير (@Mashahiir) May 23, 2019
وأطلت مؤخرًا الفنانة السورية سلافة معمار ولم يخرج العمل من إطار الحوارات الفنية الكلاسيكية، وطرح أسئلة تقليدية نمطية، تبدأ بالسؤال عن بدايات الضيف، ثم الاتجاه لجزء من الأخبار الصحافية المنقولة أو الموثقة عبر فيديوهات ومشاكل بين الضيف وبعض أصدقائه من فنانين وإعلاميين.
حلقة #مجموعة_انسان اسئله هبله لالهام، ازيائك مكياجك زواجك سوالف بوعيالك، طباخچ كلام مكرر تعلنه كليوم، مافي أي جهد للدخول لأعماق الشخصيه يطلع ثقافتها دماغها وخبراتها تطورها وإخفاقها، حلقة سوالف حريم قاعدين في المطبخ ضيوف مثل #سلوم_حداد يضيفونله وهو قاعد ببرود عالسطح #ليلى_احمد pic.twitter.com/xqRiQkBf2u
— 🇰🇼Laila Ahmad ليلى احمد (@lailaaahmad) May 20, 2019
حوارات بعض الفنانين أمثال غادة عبدالرازق ونوال الزغبي وآخرين، صوبت سهام النقد في اتجاه القناة والبرنامج ومقدمه، فغردت الناقدة ليلى أحمد تقول: “هل يعقل أن محطة مثل “إم.بي.سي”، أن تقبل بهذا السلق في الإعداد والتقديم؟ أسئلتهم كلها من المعلومات التي تنشر عن الفنان في السوشال ميديا” وأكد عدد من المتابعين أن الساحة تفقد لأسماء إعلاميين برعوا في تقديم مثل هذه البرامج، واستشهدوا بذلك بالإعلامي نيشان، الذين اعتبروه من القلائل الذين أحدثوا الفرق وتركوا علامتهم الفارقة فيها.
@Ali_Alalyani لا تقاطع لاتقاطع الضيف ان شاء الله تنقطع بطاقتك الوظيفية وماعاد اشوف رقعة وجهك بالتلفزيون #سلطان_الموسى_مجموعة_إنسان
— 𝔸𝕤𝕞𝕒 ♡ (@soOomena) May 30, 2019