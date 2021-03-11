تداول بعض الصفحات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بإطلالات مختلفة.

وذكّر المقطع المتابعين بحملة التنمّر التي شُنت ضدها في وقت سابق، وركّزت على ظهور بقع النمش على وجهها. ولهذا دافع الكثيرون عنها مشيرين إلى أنها تتمتع بجمال خاص، وشجبوا في المقابل كل التعليقات التي تتضمن السخرية.

ومما كتبه هؤلاء على أحد تلك الحسابات: “بيتنمروا على إيه؟ عالم مبتفهمش في جمال زي عسل وجميلة ما شاء اللة ربنا بحفظك وبالتوفيق إن شاء اللة” و”حلوة وشكلها طبيعي وهاي الشامات الي بوجها عادي تقدر تشيلهم بأي عيادة أو مستشفى” و”البنت جميلة جداً ربي يوفقها والي تنمرو عليها ذولي جزم” و”ترا خلقت ربنا اتقوا الله في حساب”.

ويُشار إلى أن نور لم تردّ على التعليقات القاسية، بل تجاهلتها وواصلت نشر الصور على حسابها الخاص في التطبيق لتظهر أنها تتمتع بأسلوب خاص وفريد في ما يتعلق بمظهرها.