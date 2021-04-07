قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء حكما بإلزام الفنان ” محمد رمضان ” بدفع تعويض بقيمة 6 مليون جنيه لصالح الطيار ” أشرف أبو اليسر ” .

وذلك على خلفية الأضرار التي لحقت بالطيار أشرف أبو اليسر بسبب الصورة التي نشرها محمد رمضان وهو بداخل كابينة قيادة الطائرة .وتسببت في إيقافه عن العمل مدى الحياة .

وجاء في الدعوى المقامة من ” مجدي حلمي ” محامي أشرف أبو اليسر أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له بإسم ” مش بتفتش فى المطار ” فى مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له .