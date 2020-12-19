قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بمعاقبة المخرج السينمائي ” عمرو فاروق ” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وذلك لاتهامه بحيازة مخدر الكوكايين في القضية المعروفة إعلاميا ب ” جاليري الزمالك ” .

ووفقا لتحقيقات النيابة فإن تفاصيل القضية ترجع إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بصحبة عدد من الأشخاص أثناء تواجدهم داخل جاليري بمنطقة الزمالك وبحوزتهم كمية من المخدرات ويتعاطون الكوكايين والحشيش والبانجو .

وتم ضبط وتحريز المخدرات وأدوات خاصة بتعاطي الكوكايين و 4 مسدسات واقتياد المتهمين إلى قسم شرطة قصر النيل وتحرر محضر بالواقعة .

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تعاطى كوكايين وحشيش وبانجو وأنكر المتهمون ما نسبته النيابة إليهم من تهم .

وفي أقوال المخرج عمرو فاروق التي أدلى بها في التحقيقات قال أن الأسلحة المضبوطة عبارة عن مسدسات صوت لتقرر النيابة إرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها .