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الحكم بسجن شقيق نيكي ميناج 25 عاماً بتهمة الإعتداء الجنسي على إبنة زوجته

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شقيق نيكي ميناج

بعد مرور أكثر من عامين على إدانته بتهمة الإغتصاب، عاد شقيق النجمة ​نيكي ميناج​، جيلاني مراج، والبالغ من العمر 40 عاماً إلى قاعة محكمة في لونغ آيلاند أمس، وحُكم عليه بالسجن لمده 25 عاماًَ على الأقل، بتهمة الإعتداء الجنسي على طفلة.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن جيلاني مُتّهم بإغتصاب إبنة زوجته البالغة من العمر (11 عاماً) على مدار ثمانية أشهرٍ، كما جاء في الإدعاءات بأنه كان يقوم بفعله المُشين أربعة مراتٍ في الأسبوع.
وفي عام 2017 أُدين جيلاني بالإعتداء الجنسي على الطفلة، وألقي القبض عليه لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر عام 2015.

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