قضت محكمة الجنايات الكويتية يوم أمس الأربعاء بإخلاء سبيل الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” مقابل كفالة قدرها 500 دينار أي ما يعادل 1650 دولارا أمريكيا .

وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقطع فيديو مخلّ بالآداب العامة عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” في شهر نوفمبر الماضي .

والذي على إثره قام رجال المباحث بضبط الفنانة الكويتية وإحالتها إلى النيابة العامة وحجزها عدة أيام قبل إخلاء سبيلها .

وكانت هيا الشعيبي قد خرجت بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام نفت من خلاله صلتها بهذا الفيديو المخل وأن حسابها تعرض للسرقة والاختراق .

فقالت : ” مع الأسف كان في مجموعة ماسكة حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة .. الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل ” .