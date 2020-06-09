قضت محكمة جنح العلمين ببراءة الفنان المصري ” أحمد عز ” من القضية التي اتهم فيها والمعروفة إعلاميا ب ” مشاجرة فندق العلمين ” بالاعتداء على نسرين شقيقة الفنانة ” زينة ” بالضرب .

وأمرت المحكمة بإلزامها وشقيقها ” محمد رضا إسماعيل مرسي شلبي ” بالمصاريف الجنائية .

ونشر ” أشرف عبد العزيز ” المحامي الخاص بالفنان أحمد عز منشورا عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لتهنئته بالبراءة .

كتب فيه : ” مبروك أحمد عز الإنصاف والبراءة في قضية جنح العلمين الحمد الله ” .

كما نشر ” صفدي ” مدير أعمال أحمد عز منشورا عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” تضمن ما جاء في الحكم .

وأشار إلى أن المحكمة قضت بحبس نسرين لمدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .. ومعاقبة شقيقها محمد بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيها .