أصدرت نيابة النزهة في مصر قرارا بحفظ البلاغ المقدَّم من الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” ضد الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” وذلك لعدم تأكد التحقيقات من صحة الواقعة من عدمها في أزمة حوارهما الشهير ببرنامج ” مع الفارس ” على قناة الرشيد العراقية .

وخرج نزار الفارس للتعليق على الحكم عبر حسابه على إنستجرام فنشر صورة من الخبر وكتب في تعليقه عليها موجها الشكر للقضاء المصري قائلا : ” الحمد لله تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة ” .

وتابع : ” شكراً للقضاء المصري العادل .. شكراً للإعلام المصري .. شكراً لكل شخص وقف إلى جانبي .. شكراً للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيرة .. شكر خاص إلى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع .. القادم صادم ” .

يذكر أن الإعلامي نزار الفارس كان قد أقام أيضا دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف طالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير به .