عبرت الاعلامية اللبنانية رشا الخطيب عن سعادتها بالعيش في دولة الامارات بعد اقامتها سنة ونصف في هذا البلد مؤكدة انها اصبحت تفهم الان معنى جملة “الحمدلله على نعمة الامارات”.

وقالت رشا الخطيب، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر، انها كانت دائما تتساءل عن سبب ترديد البعض عبارة “الحمدلله على نعمة الامارات” وتابعت “بس عشت هون وصرلي سنة ونصف هون فهمت قيمة هذه الجملة”.

بعشق #لبنان وبس فليت حسيت الدنيا وقفت قدامي،وبس جيت على #الامارات كنت اسمع جملتين #الحمدالله_على_نعمة_الامارات #الامارات_ما_في_شي_مستحيل ما كنت افهم كثير ليه بقولهم بس بس عشت بالامارات فهمت ليه،فهمت انه ابسط حقوق الانسان موجودة فهمت انه بلد قيادة وشعبا همهم تقديم الافضل والاحسن pic.twitter.com/OfJSAtJkjj — Rasha khatib رشا الخطيب (@KhatibRasha) June 9, 2021

واضافت “فهمت انه هون بلاقي الامن والامان بلاقي الكهرباء والماء والطرقات وبلاقي المعاملة الحلوة كبشر بلاقي قيادات بهمهم بلدهم وبهمهم شعبهم والمقيمين ما في تمييز بيناتهم وابسط حقوق الانسان موجودة في الامارات”.

وعن بلدها، قالت رشا الخطيب “لبنان عشقي وذا ما حبيت لبنان لن احب بلد ثاني هو الاساس ومن حبي للبنان عم اقدر حب بقية البلاد وتحديدا الامارات التي اتحتضنتني”.

يذكر ان رشا الخطيب كان قد انضمت الى فريق قناة الشرق الاخبارية منذ انطلاقتها العام الماضي والتي تتخذ من دبي مقرا ً لها في مركز دبي المالي العالمي.