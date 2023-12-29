تصدرت الفنانة روبي الترند بـ أغنيتها الجديدة التي طرحتها قبل أيام، ورغم أنها لاقت هجوم شديد، إلا أنّها تخطت الربع مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها،

ووضعت المطربة الشابة في أزمة قد وقع بها من قبل كبار فنانيّ الزمن الجميل، الذين تغنّوا أيضًا بما عرف حينها بـ«الهنك والرنك»، مثل كوكب الشرق أم كلثوم.

سقطة في تاريخ أم كلثوم

أم كلثوم التي غنت في بداية مشوارها أغنية بعنوان «الخلاعة والدلاعة»، من ألحان الدكتور صبري النجريدي، الذي كان يتميز بألحانه الخفيفة المرحة ومطلعها: «الخلاعة والدلاعة مذهبي من زمان».

ولما طرحت الأسطوانة في الأسواق، إذا بمحبي فن كوكب الشرق «أم كلثوم» يلومونها على انسياقها وراء موضة العصر من الأغاني الهابطة الخليعة.

فسارعت أم كلثوم إلى جمع الأسطوانات من الأسواق، بعد أن دفعت تعويضًا لشركة إنتاج الأسطوانة.

ولكنها عادت وغنت الأغنية من جديد، بعد أن أجرى أحمد رامي تعديلًا على الكلمات، فأصبح مطلعها «الخفافة واللطافة مذهبي من زمان».

ما هي أغاني «الهنك والرنك»؟

مصطلح «الهنك والرنك» بحسب كتاب «أم كلثوم وحكام مصر» الذي ألّفه سعيد الشحات، جرى إطلاقه على ما يعرف بـ«الميوعة والطراوة» في الغناء، وهي الطريقة التي ابتكرها محمد عثمان منذ أيام الخديوي إسماعيل وحفلاته الباذخة، إذ يقضي المغني حوالي 10 ساعات متتالية وهو يتلاعب بصوته مرددًا جملة أو شطرًا من قصيدة، وكانت منيرة المهدية تثير حواس المستمعين ببحة في صوتها تشبه بحة الأغاني التي يغنيها الأمريكيون اليوم في أغانيهم الراقصة.

وسيم عفيفي، الباحث في التراث ورئيس تحرير موقع تراثيات، يقول خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ أغاني الهنك والرنك التي انتشرت في عشرينيات القرن الماضي، كانت كلماتها شديدة الفجاجة، إذ ساعد على نشأة مثل هذه الأغاني وقوع الدولة تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي، وكانت لغة الأغاني «الهابطة أو الخليعة» هي اللغة السائدة وقتها نظرًا لتردد جنود الإنجليز على صالات الأغاني والرقص وما شابه.

وأضاف الباحث في التراث أنّ من بين الأغاني التي تندرج تحت مصطلح «الهنك والرنك» أغنية «الدنيا سيجارة وكاس» لـ محمد عبدالوهاب، و«الخلاعة مذهبي» لكوكب الشرق أم كلثوم، وما تغنّت به منيرة المهدية قائلة «بعد العشا يحلى الهزار والفرفشة.. انسى اللي فات وتعالى بات ليلة التلات»، مؤكدًا أنّ مثل هذه الأغاني لم تدُم طويلًا: «على مدار تاريخ الغنا كان فيه أغاني فيها إسفاف لكنها كان بتتقاوم بأغاني أخرى ذات معنى سواء وطنية أو رومانسية».

اندثار أغاني «الهنك والرنك» كان سببه ظهور جديد من الشعراء والملحنين فـ محوا بأغنياتهم ما سبقتها من أغنيات، يقول «عفيفي»: «عبدالوهاب اللي عمل أغنية الدنيا سيجارة وكاس هو نفسه اللي عمل بعد كده أغاني رومانسية ووطنية، وأم كلثوم نفس النظام، فـ الشئ الكويس محى القديم خالص، ومكانتش هتنتهي غير بـ كده».

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