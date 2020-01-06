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الدكتورة خلود بفيديو نادر من طفولتها.. شاهدوا هل اختلفت ملامحها كثيرا؟

بواسطة -
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dr kholoud

الدكتورة خلود

عرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود فيديو نادرا لها خلال وقت طفولتها كان عبارة عن لقاء قديم مع الطفلة خلود، وشبهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيه ببناتها وبالأخص ابنتها “ليليان”.

الدكتورة خلود بينت بتلقائية منها فرحتها الكبيرة بعثورها على هذا الفيديو النادر لها، وكشفت عن أن تلك الفترة كانت في المرحلة الابتدائية وظهورها كان في برنامج مسابقات وتلوين للأطفال مع الإعلامية الكويتية “ماما أنيسة”.

سعادة خلود بالفيديو أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا على جمال خلود الطفلة، واختلاف كبير بين شكل الدكتورة خلود وهي صغيرة وبينها وهي كبيرة، مؤكدين وجه الشبه الكبير بين طفولتها وبناتها الآن وخاصة ابنتها “ليليان”.

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