الدكتورة خلود ترد على السخرية من تقليدها الاميرة ديانا.. وما علاقة الملكة رانيا؟

ردت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على التعليقات الساخرة التي تعرضت لها بسبب ظهورها بلوك يشبه الاميرة الراحلة ديانا.
وقد نشرت الدكتورة خلود صورة معدلة عبر الفوتوشوب ظهرت فيها بلوك الاميرة ديانا وزوجها الموديل امين بلوك الامير تشارلز.
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. . . .الفانز لما يتحمسون😂😂💙🦋 . . . بالنسبة للي زعلانين عشان قلت قصت شعري مثل قصة الاميرة ديانا ..😂 . شنو المشكلة اذا سويت شعري مثل اعظم شخصية بالتاريخ و اي احبها و اقلدها ب اعمالها الانسانيه .. . عالاقل احبها عشان جذي قلدتها . . شخصية عظيمه اطمح اكون مثلها . . 👌 . . . للعلم . من الشخصيات اللي احبها و اتعلم منها: الملكة رانيا 💙الاميرة ديانا💙 . . . . #خلود_امين #خلود_الصغيرة #دكتورة_خلود
وعلقت الدكتورة خلود على الصورة قائلة: “بالنسبة للي زعلانين عشان قلت قصت شعري مثل قصة الاميرة ديانا ..😂 شنو المشكلة اذا سويت شعري مثل اعظم شخصية بالتاريخ و اي احبها و اقلدها ب اعمالها الانسانيه .. . عالاقل احبها عشان جذي قلدتها”.
وتابعت خلود: “شخصية عظيمه اطمح اكون مثلها وللعلم من الشخصيات اللي احبها و اتعلم منها: الملكة رانيا 💙الاميرة ديانا”.