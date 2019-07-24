الدكتورة خلود ترد على السخرية من تقليدها الاميرة ديانا.. وما علاقة الملكة رانيا؟

ردت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على التعليقات الساخرة التي تعرضت لها بسبب ظهورها بلوك يشبه الاميرة الراحلة ديانا.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وقد نشرت الدكتورة خلود صورة معدلة عبر الفوتوشوب ظهرت فيها بلوك الاميرة ديانا وزوجها الموديل امين بلوك الامير تشارلز.

وعلقت الدكتورة خلود على الصورة قائلة: “بالنسبة للي زعلانين عشان قلت قصت شعري مثل قصة الاميرة ديانا ..😂 شنو المشكلة اذا سويت شعري مثل اعظم شخصية بالتاريخ و اي احبها و اقلدها ب اعمالها الانسانيه .. . عالاقل احبها عشان جذي قلدتها”.

وتابعت خلود: “شخصية عظيمه اطمح اكون مثلها وللعلم من الشخصيات اللي احبها و اتعلم منها: الملكة رانيا 💙الاميرة ديانا”.