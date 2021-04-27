فاجأ الأردني أمين زوجته الفاشينيستا خلود أثناء وجودها في السوق بتقديم هدية ثمينة لها.

واستعرض الثنائي عبر السوشيال ميديا تفاصيل الهدية التي قدّمها أمين لخلود ، وهي عبارة عن سيارة رانج رباعية الدفع. وظهرت في المقطع وهي تتسلّم السيارة وعقودها ومستندات التعريف بها.

وعبّرت الدكتورة خلود عن سعادتها بالهدية المميّزة من زوجها، وشكرته قائلة: “ما تقصر يا لورد تعيش وتجيب”.

وأثنت عبر “سناب شات” على حُسن اختياره للسيارة، لافتةً إلى أن القيادة في شوارع الكويت أصبحت تحتاج إلى مثل هذا النوع من السيارات.بدوره، تحدث أمين عن سبب اختياره تلك السيارة بالتحديد، مشيراً إلى أن خلود تقود بسرعة، وخلال الفترة الأخيرة استبدل 4 إطارات لسيارتها القديمة.