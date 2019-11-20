الدكتورة خلود تكشف عن وجوه توائمها الثلاثة للمرة الأولى .. شاهدوا هل يشبهونها؟

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن وجوه توائمها الثلاثة للمرة الأولى منذ ولادتهم، من خلال نشرها مقطعًا لهم عبر حسابها على “سناب شات”، خلال تواجدهم في المالديف.

وعند تأمل ملامح التوائم الثلاثة تجدهم نسخة طبق الأصل من والدتهم الدكتورة خلود؛ إذ إن بشرتهم بيضاء اللون وشعرهم أشقر وعيونهم زرقاء، على عكس ابنتها خلود التي تشبه والدها في كل شيء.

ويعدُّ هذا الظهور هو الأول للأطفال الثلاثة منذ ولادتهم قبل 9 أشهر؛ إذ كانت تحرص الفاشينيستا الكويتية دائمًا على عدم نشر أي صورة أو فيديو لوجوههم، مشيرة إلى أن زوجها الموديل الأردني أمين كان هو السبب وراء منعها من نشر صورهم؛ لأنه لا يرغب في أن يتم توجيه اتهام لهما بأنهما يستغلان أطفالهما في السوشال ميديا.

وكانت الدكتورة خلود أثارت الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في رحلة إلى جزر المالديف، حيث اتهمها البعض بالتباهي واستعراض الغناء الفاحش.

وظهرت خلود في إحدى الصور التي نشرتها على أحد حساباتها بمواقع التواصل مع زوجها أمين وأطفالها، خلال رحلتهم للمالديف.

وكان اللافت في الصورة هو وجود 4 خادمات معهم، وهو ما لفت نظر المعلقين، والذين تباينت تعليقاتهم بين الناقدة لاستعراض الغناء وعدم مراعاة مشاعر البعض، والساخرة من عدد الخادمات.