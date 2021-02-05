أثارت نجمة السوشيال ميديا الدكتورة خلود ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ظهورها في بث مباشر مع المتابعين. وتبين أنها تحتفل بيوم ميلاد زوجها أمين، وهو ما أشارت إليه التعليقات، وتمنت الكثير من المتابِعات العمر المديد له، كما كتبت إحداهنّ: “أحبك أمين”.

ويبدو أن هذا أثار انتباه خلود حيث ردّت على المتابِعة مبديةً استهجانها ورفضها قبل أن تشير إلى أنها لن تهتم بالأمر لأن المناسبة هي يوم ميلاد زوجها.

وتناقل المقطع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، ورأى المتابعون أنها تشعر بالغيرة وتحاول إخفاء ذلك من طريق المزاح. وذكر بعض التعليقات المحرجة والقاسية أن أمين لا يتمتع بالشخصية القوية، وأنه يعيش معها لأنها تنفق المال عليه بحسب تعبيرهم.

ويُشار إلى أن خلود كانت قد تعرّضت لانتقادات لاذعة بعد نشرها مقطع فيديو سجّلته على تطبيق “سناب شات” من داخل منزلها وظهرت فيه بشكلها الجديد، ولفتت الانتباه بعدم قدرتها على التمييز بين توأمها… حيث بدت وهي تتحدث إلى طفلتها وتطلب منها التقدّم نحوها لالتقاط صورة معها، إلا أن الصغيرة لم تستجب لطلبها، فسارعت للاستعانة بمربية المنزل التي تعتني بتوأمها لتسألها عن اسم الطفلة، مؤكدةً بذلك أنها لم تتمكن من التمييز بين ابنتيها.